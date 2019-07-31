31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Sürpriz Valencia iddiası
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 8 transfer mutlu sona ulaşan Galatasaray'da taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner Valencia iddiası ortaya atıldı.
Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tigres ile görüşüyor. Meksika kulübünün, Enner Valencia için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.
RIBERY YÜKSEK UÇTU
Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.
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