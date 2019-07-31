31 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Sürpriz Valencia iddiası

Sürpriz Valencia iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 8 transfer mutlu sona ulaşan 'da taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner iddiası ortaya atıldı.

basınında yer alan haberlere göre; , Tigres ile görüşüyor. kulübünün, Enner için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.

RIBERY YÜKSEK UÇTU

'ten ayrılan 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, ve 'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.​

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