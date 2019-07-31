Sürpriz Valencia iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 8 transfer mutlu sona ulaşan Galatasaray'da taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner Valencia iddiası ortaya atıldı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tigres ile görüşüyor. Meksika kulübünün, Enner Valencia için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.

RIBERY YÜKSEK UÇTU

Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. 36 yaşındaki yıldızla, Frankfurt, Fiorentina ve Liverpool'un ilgilendiği ancak Ribery'nin yıllık 8 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmelerin çok da olumlu geçmediği belirtildi.​