Galatasaray'da son dakika! Emre Mor'un menajeri transferi açıkladı!

Galatasaray, bonservisi İspanya Ligi ekibi Celta Vigo'da olan Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi CEO'su Erik Alonso, Emre Mor transferi için Galatasaray ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Emre Mor'un menajerliğini yapan WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını açıkladı.



Alonso, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam. Emre Mor, Galatasaray'a" ifadelerini kullandı.



İşte Erik Alonso'nun o paylaşımı:







Galatasaray'ın Emre Mor'u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenildi.



İSPANYOL BASINI DA DUYURDU



Öte yandan, İspanyol basını, Emre Mor'un bu sabah Celta Vigo antrenmanına çıkmadığını ve takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. İspanya'da yayın yapan eldesmarque adlı spor sitesi yayınladığı haberde genç oyuncunun bu sabah düzenlenen antrenman da yer almadığı ve tesislerde takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.







EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka'da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke'nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı'nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır. Emre Mor sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır.

2016 yılında Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Halen Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a oradan İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olmuştur.