Josef de Souza, İstanbul'a geliyor! Nedeni belli oldu

Adı son dönemlerde Galatasaray ile transfer söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldiğini gösteren uçak biletinin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.

Adı son dönemlerde Galatasaray ile transfer söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldiğini gösteren uçak biletinin fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Oyuncunun kulübü Al Ahli ise takımın İstanbul üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan İstanbul'a geleceği görüldü.

Al Ahli Kulübü ise yaptığı paylaşımda takımın Avusturya kampı sonrası Türkiye üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.



