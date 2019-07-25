25 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Josef de Souza, İstanbul'a geliyor! Nedeni belli oldu

Josef de Souza İstanbul'a geliyor! İşte nedeni
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

Adı son dönemlerde ile söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. futbolcu 'a geldiğini gösteren uçak biletinin fotoğrafını hesabı üzerinden yayınladı.

Adı son dönemlerde ile söylentilerine karışan eski Fenerbahçeli de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. futbolcu 'a geldiğini gösteren uçak biletinin fotoğrafını hesabı üzerinden yayınladı. Oyuncunun kulübü Al Ahli ise takımın İstanbul üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan İstanbul'a geleceği görüldü.

Al Ahli Kulübü ise yaptığı paylaşımda takımın Avusturya kampı sonrası Türkiye üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

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