Deniz Türüç Yunus’a bağlı
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor.
Kayserispor'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor. En büyük engel ise Kayseri'nin, Deniz için 2.5 milyon euro'nun yanı sıra Yunus'u istemesi...
LUYİNDAMA İMZAYA GELİYOR
Luyindama önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 25 yaşındaki oyuncu ile yapılacak yeni sözleşmede zam bulunmuyor. Yıllık 1.2 milyon euro alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"