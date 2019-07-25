25 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Deniz Türüç Yunus’a bağlı

Deniz Türüç Yunus’a bağlı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.07.2019

'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor.

'un yıldız oyuncusu Deniz Türüç konusunda, Galatasaray'ın bekleyişi sürüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Terim, bu transferi lig başlamadan önce bitirmek istiyor. En büyük engel ise Kayseri'nin, Deniz için 2.5 milyon euro'nun yanı sıra Yunus'u istemesi...

LUYİNDAMA İMZAYA GELİYOR
Luyindama önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek ve 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve daha sonra 5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı 25 yaşındaki oyuncu ile yapılacak yeni sözleşmede zam bulunmuyor. Yıllık 1.2 milyon euro alacak.

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