25 Temmuz 2019, Perşembe
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Göksenin Köksal 2 sezon daha Galatasaray'da
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2010'da ilk kez A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Takım kaptanlığını yapan Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı formayla birer lig (2013) ve ULEB Avrupa Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.
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