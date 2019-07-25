25 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Göksenin Köksal 2 sezon daha Galatasaray'da

Galatasaray kaptanıyla sözleşme yeniledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncusu 'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapısından yetişen ve 2009-2010'da ilk kez A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takım kaptanlığını yapan , sarı-kırmızılı formayla birer lig (2013) ve ULEB (2016) şampiyonluğu yaşadı.

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