Göksenin Köksal 2 sezon daha Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncusu Göksenin Köksal'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2010'da ilk kez A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Takım kaptanlığını yapan Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı formayla birer lig (2013) ve ULEB Avrupa Kupası (2016) şampiyonluğu yaşadı.