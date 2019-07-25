Galatasaray'da Falcao için geri sayım başladı!

Galatasaray transfer harekatına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim özellikle forvet hattına takviye yapılmasını istiyor. Diagne'nin geleceği belirsizliğini korurken temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'da Radamel Falcao bu bölge için ilk aday. Sarı-Kırmızılı taraftarları da oldukça heyecanladıran bu isimde Aslan bir hayli yol katetmiş gibi görünüyor. İşte Galatasaray ve Falcao flörtünün detayları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 07:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





