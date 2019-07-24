Galatasaray Augsburg hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

Son şampiyon Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile özel maçta karşılaşacak. 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında yapılacak olan Galatasaray Augsburg maçı ne zaman olacak merak ediliyor. Heyecanlı ve zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek ve bu güzel maçın heyecanına ortak olmak isteyenler Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Hazırlık maçı olmasına karşın oldukça heyecanlı ve kıran kırana geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklinde sorularla araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Augsburg hazırlık maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... İşte detaylar...

GALATASARAY AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig son şampiyonu Galatasaray ile Alman ekibi Augsburg arasında oynanacak hazırlık maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00'da D Smart kanalında yayınlanacak...

Sarı-kırmızılı kulüp maç biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı duyuru şöyle;

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımı ile özel maçta karşılaşacak.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak.

2019-2020 sezonu için yapacağımız ikinci hazırlık maçı olacak mücadelenin biletleri satışa çıktı.





GALATASARAY'DAN RAKİBİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gakatasaray resmi internet sitesinde rakibi Augsburg ile ilgili bazı bilgiler verdi. İşte o yazının bir bölümü;

2010-2011 sezonunda tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'ya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, 1907'de kurulmasıyla başlayan 111 yıllık tarihinin en büyük başarısına 2014-2015 sezonunda ligi beşinci bitirerek uzandı. O tarihten bu yana inişli çıkışlı bir profil çizen ekip yine de Almanya futbolunun tepesinde kalıcı olmayı başaran ekiplerden birine dönüştü.

Nisan 2019'da takımın başına Martin Schmidt'i getiren Augsburg yeni sezonda yeni teknik direktörüyle beyaz bir sayfa açma hedefiyle 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor.



