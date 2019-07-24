24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Göztepe'de Grillo dert oldu

Göztepe'de Grillo dert oldu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Süper Lig'de yeni sezona kampında hazırlanan ve yabancı transferinde yeniden hamlelere başlamak isteyen 'ye Fausto Grillo dert oldu.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon 'de 1 dakika dahi süre alamayan ve kampa götürülmeyen Arjantinli stoperin takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi. Yönetimin uzlaşma çabalarına olumlu yanıt vermeyen 26 yaşındaki futbolcu kulübü zor durumda bıraktı. Özellikle ülkesi Arjantin'den kendisine gelen tekliflerini de rededen Grillo'nun anlaşmaya yanaşmaması 'nin transfer politikasını da olumsuz etkiledi.

Kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunun Grillo'nun garanti ücretinin tamamını istediği, paranın ödenmemesi halinde hiçbir yere gitmeyeceğini yönetime ilettiği vurgulandı. Taraftarlar da uzlaşmamak için direnen oyuncuya sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Göztepeli futbolseverler, Grillo'ya 'Go home' (Evine dön) diye seslendi. Geçen sezon Arjantin'in takımından transfer edilen Grillo yalnızca 5 sınavında forma giyip vasatı aşamadı. Göztepe, sezon sonunda Grillo gibi takımda düşünülmeyen Cezayirli golcü Nabil Ghilas'la zor da olsa yollarını ayırmıştı.

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