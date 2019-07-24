24 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Akbaba’nın dedesi hayatını kaybetti

Emre Akbaba’nın dedesi hayatını kaybetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.07.2019

’ın başarılı futbolcusu Akbaba’nın 90 yaşındaki dedesi Selveri Akbaba hayatını kaybetti.

'da top koşturan Akbaba'nın 'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan dedesi Selveri Akbaba, dün gece yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Selveri Akbaba'nın cenazesi bu gün öğle namazına müteakip evinden alınarak Atatürk Mahallesinde bulunan Abdurrahman Dede mezarlığında dualarla toprağa verildi.


Milli futbolcu Emre Akbaba'nın geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle devam eden tedavisinden dolayı cenazeye katılamadığı belirtildi.

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