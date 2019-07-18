Galatasaray'dan altın Seri!

Fildişili yıldız, bugün saat 09.30’da İstanbul’da olacak. Sarı-kırmızılı yönetim 27 yaşındaki Michael Seri’ye yıllık 2.5, kulübüne ise 1.7 milyon euro ödeyecek.

UEFA 'nın Finansal Fair Play denetiminde yer alan ve transferde ayaklarını sağlam basan Galatasaray turnayı gözünden vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Fulham'ın Nice'ten 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Jean Michael Seri 'yi 1 yıllığına kiraladı. Yönetim, ismi ortaya atıldığında İstanbul 'a gelmesi imkansız görünen Fildişili yıldızı 1.7 milyon euro'ya kiralayarak büyük bir iş başardı. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Jean Michael Seri'nin sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın da 'evet' demesinde etkili oldu.Aslında Seri ile Milan da ilgileniyordu. Ancak Fulham'ın sahibi Shadid Khan, yeniden Premier League 'e çıkacakları konusunda iddialı olduğu için Seri'ye bu sezon için vermedi ve Cimbom'a gün doğdu. Tabii Belhanda ve Ryan Babel faktörünü de unutmamak gerekiyor. Nice'te Seri ile birlikte oynayan Belhanda ve Fulham'dan takım arkadaşı Babel de Fildişili yıldızın Galatasaray'ı seçmesinde etkili oldu. Böylece üçlü halka tamamlandı. Cimbom'un yeni süperstarı bugün saat 09.30'da İstanbul'da olacak ve yer yerinden oynayacak gibi görünüyor.Bugün önce sağlık kontrolünden geçirilecek olan Jean Michael Seri, ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı orta saha oyuncusunun yarın da Galatasaray'ın yurt dışı kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya oyuncunun satın alma bedelini de aldığı iddia ediliyor.Jean Michael Seri, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve kazanılan puan başı 5 bin euro kazanacak. Ayrıca Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görürse Seri 400 bin euro da prim kazanacak.Vatandaşı Didier Drogba gibi Galatasaray'ı seçen Seri, 2018 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Ancak istediği gibi performans sergileyemedi. Takımına 34 maçta 1 gol 3 asistlik katkı yapabildi. Şimdi Galatasaray ile yeni bir sayfa açmak ve özellikle Şampiyonlar Ligi ile adını yeniden duyurmak istiyor.Jean Michael Seri, Nice forması altında tüm dikkatleri üzerine çekti. Fransa'da forma giydiği 3 sezonda en fazla asist yapan 3 oyuncu arasında yer aldı.Seri'nin de bitirilmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan rakiplere meydan okuyan paylaşımlar yaptı. İşte Galatasaray taraftarlarının Seri paylaşımlarından bazıları:

- İzlemeyenler için tek cümleyle açıklayayım. Badou N'Diaye'nin vücuda prime Selçuk İnan yükle, çıkan sonuç Jean Michael Seri olur. @bilaciko

- Dünyanın en iyi 6 numaralı futbolcusudur; aksini iddia eden futbol cahilidir. @SBGS1905

- Emniyete gidin deyin ki, kimse emniyette değil. @GalaScore

- Michael Seri çok önemli hamle çok başarılı transfer. Türkiye'nin en büyük markası olan Galatasaray'a hayırlı olsun. @GalatasaraySMT

- Jean Michael Seri, Milan yerine Galatasaray'ı tercih etmiş. Ey koca Milan ne hale düştün... @Sametcayir

- Michael Seri'yi alarak Galatasaray yılın transferini yaptı. @zgr23874652