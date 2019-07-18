18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan altın Seri!

Galatasaray'dan altın Seri!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Fildişili yıldız, bugün saat 09.30’da ’da olacak. Sarı-kırmızılı yönetim 27 yaşındaki Michael Seri’ye yıllık 2.5, kulübüne ise 1.7 milyon euro ödeyecek.

'nın denetiminde yer alan ve transferde ayaklarını sağlam basan turnayı gözünden vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Fulham'ın Nice'ten 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 'yi 1 yıllığına kiraladı. Yönetim, ismi ortaya atıldığında 'a gelmesi imkansız görünen Fildişili yıldızı 1.7 milyon euro'ya kiralayarak büyük bir iş başardı. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, Jean Michael Seri'nin sarı-kırmızılıları tercih etmesi Fulham'ın da 'evet' demesinde etkili oldu.

YER YERİNDEN OYNAYACAK

Aslında Seri ile Milan da ilgileniyordu. Ancak Fulham'ın sahibi Shadid Khan, yeniden 'e çıkacakları konusunda iddialı olduğu için Seri'ye bu sezon için vermedi ve Cimbom'a gün doğdu. Tabii ve faktörünü de unutmamak gerekiyor. Nice'te Seri ile birlikte oynayan Belhanda ve Fulham'dan takım arkadaşı Babel de Fildişili yıldızın Galatasaray'ı seçmesinde etkili oldu. Böylece üçlü halka tamamlandı. Cimbom'un yeni süperstarı bugün saat 09.30'da İstanbul'da olacak ve yer yerinden oynayacak gibi görünüyor.

SATIN ALMA OPSIYONUYLA!

Bugün önce sağlık kontrolünden geçirilecek olan Jean Michael Seri, ardından kendisini sarı-kırmızılı kulübe bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı orta saha oyuncusunun yarın da Galatasaray'ın yurt dışı kampına katılması bekleniyor. Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya oyuncunun satın alma bedelini de aldığı iddia ediliyor.

ÇEYREK FINAL PRİMİ ALACAK

Jean Michael Seri, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro net maaş ve kazanılan puan başı 5 bin euro kazanacak. Ayrıca Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final görürse Seri 400 bin euro da prim kazanacak.

YENiDEN DOĞACAK

Vatandaşı gibi Galatasaray'ı seçen Seri, 2018 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a oldu. Ancak istediği gibi performans sergileyemedi. Takımına 34 maçta 1 gol 3 asistlik katkı yapabildi. Şimdi Galatasaray ile yeni bir sayfa açmak ve özellikle Şampiyonlar Ligi ile adını yeniden duyurmak istiyor.

ASİSTLERİYLE ÜNLÜ

Jean Michael Seri, Nice forması altında tüm dikkatleri üzerine çekti. Fransa'da forma giydiği 3 sezonda en fazla asist yapan 3 oyuncu arasında yer aldı.

SERİ GELDİ; TARAFTARLAR COŞTU: KiMSE EMNiYETTE DEĞiL ARTIK!

Seri'nin de bitirilmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan rakiplere meydan okuyan paylaşımlar yaptı. İşte Galatasaray taraftarlarının Seri paylaşımlarından bazıları:

- İzlemeyenler için tek cümleyle açıklayayım. Badou N'Diaye'nin vücuda prime yükle, çıkan sonuç Jean Michael Seri olur. @bilaciko
- Dünyanın en iyi 6 numaralı futbolcusudur; aksini iddia eden futbol cahilidir. @SBGS1905
- Emniyete gidin deyin ki, kimse emniyette değil. @GalaScore
- Michael Seri çok önemli hamle çok başarılı transfer. Türkiye'nin en büyük markası olan Galatasaray'a hayırlı olsun. @GalatasaraySMT
- Jean Michael Seri, Milan yerine Galatasaray'ı tercih etmiş. Ey koca Milan ne hale düştün... @Sametcayir
- Michael Seri'yi alarak Galatasaray yılın transferini yaptı. @zgr23874652

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Michael Seri İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Michael Seri İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı Aslan Avusturya'da ilk antrenmanını yaptı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör