18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

The Sun’dan 'Fred’ iddiası

The Sun’dan 'Fred’ iddiası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

İngiliz gazetesi, 'ın gündemindeki Fred'le ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.

'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Brezilyalı futbolcunun Roma ve 'ın gündemine geldiği öne sürüldü.
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