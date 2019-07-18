18 Temmuz 2019, Perşembe
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The Sun’dan 'Fred’ iddiası
Giriş Tarihi: 18.07.2019
İngiliz The Sun gazetesi, Galatasaray'ın gündemindeki Fred'le ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.
Manchester United'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında performans sergilediği için kiralık olarak gönderileceği iddiaları gündeme gelen Fred hakkında The Sun Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Brezilyalı futbolcunun Roma ve Galatasaray'ın gündemine geldiği öne sürüldü.
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