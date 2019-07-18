18 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Okan alacaklarını bıraktı

Okan alacaklarını bıraktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.07.2019

'da geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Genç kalecinin 4 yıllık imza atması beklenirken, açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.
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