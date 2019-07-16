16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Claudio Taffarel ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da şok ayrılık!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü 'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

'ın kaleci antrenörü ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların efsane file bekçisinin ülkesine dönmek istediği ve yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı yazıldı.

Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya 'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.

'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. 'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

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