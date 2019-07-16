Galatasaray'da Claudio Taffarel ile yollar ayrılıyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.
Fatih Terim'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. Fernando Muslera'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.
Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.
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