16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Brezilaylı yıldızı Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya İspanya ekiplerinden Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi de yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. Geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran ve şimdilik 5 transferi açıklayan Galatasaray 6. transferini de bitirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 15:44
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