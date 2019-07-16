Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Brezilaylı yıldızı Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya İspanya ekiplerinden Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi de yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. Geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran ve şimdilik 5 transferi açıklayan Galatasaray 6. transferini de bitirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 15:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





