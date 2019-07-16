16 Temmuz 2019, Salı

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Brezilaylı yıldızı Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya İspanya ekiplerinden Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi de yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor. Geniş rotasyonlu bir kadro oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran ve şimdilik 5 transferi açıklayan Galatasaray 6. transferini de bitirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 15:44
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Gelecek sezon yarışacağı üç kulvarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, şimdiden 5 transferi açıkladı.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Aslan; Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz ile sözleşme imzaladı.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Özellikle orta saha ve forvet transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, Diagne'yi en az 15 milyon Euro'ya satarak transfer için kaynak yaratmak amacında...

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İmzayı atıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Cimbom, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

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