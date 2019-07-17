17 Temmuz 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Banega için yeni harekat

Banega için yeni harekat
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Banega hamlesi ’nın Jordan ve ’ı alması ’ı harekete geçirdi.

'ın bu sezon favorileri arasında yer alan Ever Banega için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. ekibi, Banega'nın oynadığı bölgeye 15 gün içerisinde Porto'dan Olivier Torres'i 12 milyon Euro'ya, Joan Jordan'ı ise 'dan 14 milyon Euro'ya transfer etti. İki yeni transferin ardından Banega'nın 'dan ayrılmaya karar verdiği öğrenilirken İspanyol yetkililerin de Arjantinli oyuncunun gidişine artık kolaylık sağlayabileceği öğrenildi.

YENİ TEKLİF YAPACAK

Sevilla, bir yıl sözleşmesi kalan Banega için Galatasaray'dan 8 milyon euro talep ederken, sarı-kırmızılı takım en son 5 milyon euro'ya kadar çıkmıştı. Şimdi Galatasaray'ın Sevilla ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. İki kulüp orta bir noktada buluşabilirse 31 yaşındaki futbolcu gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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