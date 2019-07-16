16 Temmuz 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'ın file bekçisi İsmail Çipe'ye 3 talip

İsmail Çipe'ye 3 talip
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, ve , 'ın 24 yaşındaki kalecisi 'yi renklerine bağlamak istiyor.

'ın genç eldiveni 'ye birçok Anadolu kulübünden teklif geliyor. 'in yeni ekibi 'in yanı sıra ve geçen sezon 1'inci Lig'e düşen 'un Çipe'yi kadrolarına katmak istedikleri öğrenildi. Okan Kocuk'la yollarını ayırması beklenen Bursaspor'da 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer'e de birçok teklif olduğu, bu nedenle de kaleci arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Çipe transferinde daha istekli olduğu öğrenildi.

İsmail Çipe'yi bonservis bedeli karşılığında göndermeye yanaşmayan sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu kiralayıp tecrübe kazanmasını istiyor.

Çipe, geçen sezon 2'si lig, 6'sı olmak üzere toplam 8 maçta Galatasaray forması giydi.



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