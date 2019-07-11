Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sabah idmanında Galatasaraylı futbolcular önce salonda antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılılar daha sonra sahada kuvvet ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Topla ısınma hareketleri sonrasında ise 8'e 8 dar alanda oyun ve dayanıklılık idmanı yapıldığı kaydedildi.
Akşam antrenmanında da 8'e 8 pas, 10'a 10 pozisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise çift kale taktik idmanı yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
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