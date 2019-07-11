11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.07.2019

, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki sabah idmanında Galatasaraylı futbolcular önce salonda antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılılar daha sonra sahada kuvvet ve sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Topla ısınma hareketleri sonrasında ise 8'e 8 dar alanda oyun ve dayanıklılık idmanı yapıldığı kaydedildi.

Akşam antrenmanında da 8'e 8 pas, 10'a 10 pozisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise çift kale taktik idmanı yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.



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