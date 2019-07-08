Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı, top ile yapılan ısınmayla başladı.

Dar alanda pas, çift kaleli pas ve dayanıklılık çalışmaları yapılan idman, yenileme koşusuyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.