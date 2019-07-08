08 Temmuz 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Futbol Takımı, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanı, top ile yapılan ısınmayla başladı.

Dar alanda pas, çift kaleli pas ve dayanıklılık çalışmaları yapılan idman, yenileme koşusuyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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