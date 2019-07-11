11 Temmuz 2019, Perşembe
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Mahkemeden Galatasaray kararı! Galatasaray seçime gitmiyor
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi. Bu karara göre, Galatasaray'da seçim olmayacak.
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