11 Temmuz 2019, Perşembe

GALATASARAY

Mahkemeden Galatasaray kararı! Galatasaray seçime gitmiyor

Mahkemeden Galatasaray kararı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi. Bu karara göre, Galatasaray'da olmayacak.

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