08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!
Kadrosunu Babel, Adem Büyük, Şener, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor ile güçlendiren Galatasaray, as kadroya öncelikle orta saha ve forvet takviyesi yapacak. Fatih Terim, uzun süredir ilgilenilen Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını da değerlendirdi...
Giriş Tarihi: 08.07.2019 10:44
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