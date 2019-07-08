08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

Kadrosunu Babel, Adem Büyük, Şener, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor ile güçlendiren Galatasaray, as kadroya öncelikle orta saha ve forvet takviyesi yapacak. Fatih Terim, uzun süredir ilgilenilen Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını da değerlendirdi...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 10:44
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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

Galatasaray'da önceki akşam gerçekleşen buluşma merak konusu oldu.

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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim yemekli toplantıda kulübün gündemindeki sorunları görüştü.

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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

Yeni transferleri değerlendiren Terim, "Babel hücumda önemli rol oynayacak. Adem, Şener ve Jimmy de kadro derinliği açısından önemli" dedi.

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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

VEDAT MURİQİ İÇİN İYİ TEKLİF VERİLDİ

Yemekte, o saatlerde Fenerbahçe'ye transferi henüz kesinleşmeyen Vedat Muriqi'nin durumu da konuşuldu.

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Fatih Terim Muriç'in Fenerbahçe'ye transferini yorumladı!

Fatih Terim, 3.7 milyon Euro artı Ozornwafor'u kiralamayı ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi teklif edip beklemeye çekilen yönetimin politikasını desteklediğini ifade etti.

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