Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katana sarı-kırmızılılar FFP nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda. Özellikle Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, göndermeyi planladığı 7 ismi belirledi.