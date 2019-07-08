08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katana sarı-kırmızılılar FFP nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda. Özellikle Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmayı planlayan sarı-kırmızılılar, göndermeyi planladığı 7 ismi belirledi.

Giriş Tarihi: 08.07.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 20:25
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Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Transferde ayağını yorganına göre uzatmak isteyen ve sağlam adımlarla yürümek isteyen Galatasaray, önceliğini yabancı kontenjanını açmaya verdi.

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Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak eldeki ihtiyaç fazlası ve lüks oyuncular belirlendi.

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Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

TERİM BELİRLEDİ, YÖNETİM YAPACAK

Teknik direktör Fatih Terim tarafından belirlenen yol haritasına göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yönetim şunları gerçekleştirecek:

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Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Şener Özbayraklı'nın transferinden sonra kadroda bulunması lüks olarak görünen iki isim için karar...

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Galatasaray'da 7 ayrılık birden!

Öncelik, bir sene daha sözleşmesi bulunan Mariano'nun satılması...

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