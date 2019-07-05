05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

Belçika basını yeni transferi yazdı! Renaud Emond, Galatasaray yolunda...

Belçika basını yeni transferi yazdı! G.Saray'a sürpriz golcü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'dan istediği verimi alamayan ,Vedat Muriç transferinin de rafa kalkmasıyla isim arayışlarını hızlandırdı. Bu kapsamda basını da bir haberi kaleme aldı ve sarı kırmızılı kulübün Belçika ekiplerinden forması giyen 27 yaşındaki santrfor ile ilgilendiğini yazdı.

'da sürpriz gelişmesi... Sarı-Kırmızılıların birçok isimle ilgilendiği öğrenilirken, basınından da dikkat çeken bir iddia geldi.

Le Soir'de yer alan haberde, Cimbom'un 'nin forvet oyuncusu ile temasta bulunduğu öne sürüldü. Haberde ayrıca, liginden 2 ekibin de golcü oyuncuyu istediği belirtildi. Liege'in transferi için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği Emond, geçtiğimiz sezon 44 maçta 16 gollük bir performans sergiledi.

27 yaşındaki Belçikalı forvet oyuncusu Renaud Emond, bu sezon Standard Liege ile çıktığı 44 resmi maçta 16 gol attı. Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Renaud Emond, geride kalan 4 sezonda kulübü adına 119 maçta 36 gol kaydetti. Standart Liege'in 2015 yılında 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Renaud Emond, eski kulübü Waasland-Beveren'de 56 maçta 19 gol atmıştı.



RENAUD EMOND KİMDİR?

Renaud Emond, 5 Aralık 1991 Belçika, Virton doğumlu. doğduğu şehrin takımı olan RE Virton U19'da 2010 yılında başlayan 1.86 boyundaki oyuncunun pozisyonu santrfor.

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