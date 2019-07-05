05 Temmuz 2019, Cuma

GALATASARAY

SON DAKİKA: Vedat Muriç'ten flaş açıklama

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurdu.

Galatasaraylı isim böyle veda etti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019

Ve , ve Başakşehir'in istediği Vedat Muriqi, 'da kalma kararı aldığını duyurdu.

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