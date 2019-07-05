SON DAKİKA: Vedat Muriç'ten flaş açıklama

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in talip olduğu Kosovalı golcü, sözleşmesinin bitimine kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını duyurdu.