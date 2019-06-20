20 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Welbeck’in menajerinden Türkiye açıklaması! Galatasaray...

Welbeck’in menajerinden Türkiye açıklaması! G.Saray...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 Giriş Tarihi: 20.06.2019

ile anlaştığı ileri sürülen için haklarını elinde bulunduran menajeri , “Yurt içi ve yurt dışı birçok teklif var ama ülkemizden henüz bir takımla masaya oturup görüşmedik” dedi.

Adı son günlerde başta olmak üzere Türk kulüpleri ile anılan 'in menajeri , İHA'ya açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı iddialarına açıklık getiren Altıncı, 'de bir takımla henüz görüşme sağlamadıklarını belirterek, "Basında çıkan transfer haberlerinin tam aksine henüz ülkemizden herhangi bir takımla görüşme sağlamadık. Elimizde yurt içi ve yurt dışı birçok takımın talebinin olmasının yanında, elbette ki gerekli şartlar oluşturulursa biz de oyuncumuzu ülkemiz sahalarında görmeyi çok arzu ederiz" diye konuştu.
Bonservisi elinde bulunan Welbeck, sağ-sol kanatın yanı sıra santrforda da forma giyebiliyor. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 'de 14 maça çıkıp 5 gol 1 de asist yaptı.

Galatasaray'da golcü arayışı

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