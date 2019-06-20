20 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'da golcü arayışı
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Javier Hernandez'in menajeriyle İstanbul'da görüştü. Sarı kırmızılılar Benjamin Tetteh içinse Sparta Prag'a kiralama önerisi sundu.
20.06.2019
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