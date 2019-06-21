21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Yer ve zaman fark etmez!

Yer ve zaman fark etmez!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'da ailesiyle tatiline devam eden , kurmaylarıyla da G.Saray'ın geleceğini planlamayı sürdürüyor.

Özellikle transfer çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantılardan bir kare dün A Takım Direktörü Şükrü Hanedar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 'Yer zaman fark etmez. Çalışmaya devam' notunun yer aldığı paylaşım taraftarlardan büyük bir destek aldı. İmparator'un yardımcıları ve Levent Şahin'in de yer aldığı fotoğrafta Müfit Erkasap'ın da bulunması 'ekibe katılacak' yorumlarına neden oldu.
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