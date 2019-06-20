20 Haziran 2019, Perşembe

GALATASARAY

Lazio’nun gözdesi Yunus Akgün

Lazio’nun gözdesi Yunus Akgün
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Cimbom'un genç yıldızı , Avrupa kulüplerinin gözdesi.

Geçen sezon A takımda şans bulmaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu için 'nun ısrarcı davrandığı öğrenildi. formasıyla geçtiğimiz sezon 20 resmi karşılaşmaya çıkan genç yıldız, 4 gol, 1 asistle oynadı.
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