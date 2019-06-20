21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Vedat Muriç'ten kritik zirvede flaş Galatasaray sözleri!

Vedat Muriç'ten kritik zirvede flaş G.Saray sözleri!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 Giriş Tarihi: 21.06.2019

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla 'in en dikkat çeken isimlerinden biri olan 'un Kosovalı forveti 'in yeni adresinin neresi olacağı döneminin en sıcak gündem maddesi olarak yerini koruyor. Adı sıklıkla 'da anılan 25 yaşındaki forvetin transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.

'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'da gündeminin en önemli isimlerinden biri 'un 25 yaşındaki forveti . Sarı kırmızılı kulüp konuyla ilgili girişimlerini hızlandırırken transfer süreciyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Vedat Muriç, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak kulüp başkanı Hasan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Muriç bu görüşmede Kartal'a, "Galatasaray'da oynamak istiyorum." dedi.

Çaykur Rizespor cephesi Vedat Muriç 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli istediğini pek çok kez belirtirken Galatasaray, Muriç için son olarak 3,5 milyon Euro'luk bir teklifle ekibinin kapısını çaldı.

Muriç geçtiğimiz günlerde A Spor'a yaptığı açıklamada bonservis bedelinin gerçekçi seviyelere inmesini beklediğini söylemiş ve "Zaten bonservis görüşmeleri yapılıyorsa bu ayrılacağımın göstergesidir. Gönlüm Galatasaray'da, sürecin tarafları yıpratmamasını istiyorum. Bugün için planlarım arasında yurt dışı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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