21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Son dakika açıklaması! Babel sosyal medyadan duyurdu...

Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını açıklayan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, geleceğiyle ilgili olarak resmi Twitter hesabından gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Babel sosyal medyadan duyurdu...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.06.2019

Henry Onyukuru'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle sol kanat transferi için düğmeye basan , uzun bir süredir Beşiktaş'ın eski yıldızı ile ilgileniyordu.

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