21 Haziran 2019, Cuma
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Son dakika açıklaması! Babel sosyal medyadan duyurdu...
Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını açıklayan eski Beşiktaşlı Ryan Babel, geleceğiyle ilgili olarak resmi Twitter hesabından gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Henry Onyukuru'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle sol kanat transferi için düğmeye basan Galatasaray, uzun bir süredir Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile ilgileniyordu.
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