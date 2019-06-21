21 Haziran 2019, Cuma

GALATASARAY

Ozan’dan pay gelmeyecek

Ozan’dan pay gelmeyecek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.06.2019

'dan 'a olan 'la ilgili iddialar asılsız çıktı.

Sarı kırmızılı ekibin, devre arasında 11 milyon euro'ya 'a gönderdiği 'ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları asılsız çıktı. 19 yaşındaki oyuncunun, üst düzey bir rakama olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından kesin bir dille yalanlandı.
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