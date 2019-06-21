21 Haziran 2019, Cuma
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Ozan’dan pay gelmeyecek
Giriş Tarihi: 21.06.2019
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'la ilgili iddialar asılsız çıktı.
Sarı kırmızılı ekibin, devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a gönderdiği Ozan Kabak'ın bir sonraki satışından pay alacağı iddiaları asılsız çıktı. 19 yaşındaki oyuncunun, üst düzey bir rakama transfer olsa bile yapılan sözleşme gereği herhangi bir bedel alınmayacağı kulüp ve menajerleri tarafından kesin bir dille yalanlandı.
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