19 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert yanıt

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert yanıt!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

Kulübü, 'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonundan () aldığı tazminatla ilgili yapılan yorumlar hakkında açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinden "Hukuki Temelden Yoksun Açıklamalar Hakkında" başlığıyla yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın ile arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak teknik direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır." denildi.

Fatih Terim'in aldığı tazminatın tamamını Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur. Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır."

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