Galatasaray ve Fenerbahçe, Lewis Holtby için karşı karşıya
Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Alman orta saha oyuncusunu renklerine katmak için birbirşeriyle yarışıyor. İşte transfer kapışmasında detaylar...
2019-20 sezonu için hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray ile geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unuttuarak şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturmaya çalışan Fenerbahçe transfer için bir kez daha karşı karşıya geldi.
Son zamanlarda Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç için rekabete giren iki ezeli rakip şimdi de Hamburg'dan ayrıldığını açıklayan Lewis Holtby için yarışa hazırlanıyor.
Alman basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki 10 numarayla Cim Bom ve Sarı Kanarya'nın yanı sıra Chicago Fire, Cardiff City ve PAOK da ilgileniyor.
Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in haberinde ise Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile yollarını ayrıldığını duyuran Lewis Holtby'nin İstanbul ekiplerinden gelecek teklifleri değerlendireceği belirtilirken oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
Alman futbolcu, Hamburg'un geride kalan sezonun 31'inci haftasında Union Berlin'le oynayacağı maç için Berlin'e gitmeyi reddetmiş ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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