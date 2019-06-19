19 Haziran 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Galatasaray ve Fenerbahçe, Lewis Holtby için karşı karşıya

G.Saray ve F.Bahçe bir transferde daha karşı karşıya
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

Gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını tam gaz sürdüren ve bir için daha karşı karşıya geldi. İki , Alman orta saha oyuncusunu renklerine katmak için birbirşeriyle yarışıyor. İşte transfer kapışmasında detaylar...

2019-20 sezonu için hem 'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen ile geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unuttuarak şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturmaya çalışan için bir kez daha karşı karşıya geldi.

Son zamanlarda 'da forma giyen Vedat Muriç için rekabete giren iki şimdi de Hamburg'dan ayrıldığını açıklayan için yarışa hazırlanıyor.

Alman basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki 10 numarayla ve Sarı Kanarya'nın yanı sıra Chicago Fire, ve PAOK da ilgileniyor.



'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in haberinde ise Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg ile yollarını ayrıldığını duyuran Lewis Holtby'nin ekiplerinden gelecek teklifleri değerlendireceği belirtilirken oyuncunun 'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Alman futbolcu, Hamburg'un geride kalan sezonun 31'inci haftasında Union 'le oynayacağı maç için Berlin'e gitmeyi reddetmiş ve kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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