18 Haziran 2019, Salı

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak transferde 'sır' verdi

Galatasaray'dan transfer açıklaması!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Başkanı , katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin sır verdi. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in 'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Başkanı da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.

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