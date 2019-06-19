19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin sır verdi. Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi.
19.06.2019

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun (TÜMBİFED)'in İstanbul'da düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri'nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü'nü aldı. Burada kısa bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen Abdurrahim Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi 19.06.2019
Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması Hasan Kartal'dan Muriç açıklaması 18.06.2019
Welbeck'in talebi el yaktı Welbeck'in talebi el yaktı 18.06.2019
Galatasaray'ın Tetteh ısrarı Galatasaray'ın Tetteh ısrarı 18.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fatih Terim'in avukatından Ali Koç'a sert cevap! Fatih Terim'in avukatından Ali Koç'a sert cevap! 18.06.2019
Galatasaray resmen açıkladı! Ever Banega... Galatasaray resmen açıkladı! Ever Banega... 18.06.2019
Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu Ever Banega transferinde son dakika! Menajeri A Spor'a konuştu 17.06.2019
Galatasaray'ın yeni forması satışta Galatasaray'ın yeni forması satışta 17.06.2019
Galatasaray'da hedef Muriç ve Welbeck Galatasaray'da hedef Muriç ve Welbeck 17.06.2019
Galatasaray için Valencia iddiası Galatasaray için Valencia iddiası 17.06.2019
Ribery Galatasaray'a dönecek mi? Ribery Galatasaray'a dönecek mi? 17.06.2019
Fatih Terim fikir değiştirdi Fatih Terim fikir değiştirdi 17.06.2019
Ozan Kabak Bayern Münih'le anlaşmak üzere "Ozan Kabak Bayern Münih'le anlaşmak üzere" 17.06.2019
Galatasaray 5 milyon Euro verse Rizespor Muriç'i satar "Galatasaray 5 milyon Euro verse Rizespor Muriç'i satar" 16.06.2019
Galatasaray Diagne'yi satıyor mu? Galatasaray Diagne'yi satıyor mu? 16.06.2019
Galatasaray Trezeguet için frene bastı Galatasaray Trezeguet için frene bastı 16.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!
Fenerbahçe'ye transferini babası açıkladı!
Beşiktaş'a transferde kötü haber!
Rizespor'dan Fenerbahçe'ye Muriç yanıtı!
Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...
Simon Kjaer resmen açıkladı! "Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör