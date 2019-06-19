19 Haziran 2019, Çarşamba
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Mevlüt’ten Galatasaray mesajı
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'ten sürpriz bir hamle geldi.
Mukaveleleri sona eren Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş ile sözleşme yenilemeyen ve yerli golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Mevlüt Erdinç... Sarı-kırmızılı ekibin, Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgilendiği belirtilerken Mevlüt'ten sürpriz bir hareket geldi. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın resmi İnstagram hesabını takibe aldı.
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