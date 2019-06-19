19 Haziran 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Mevlüt’ten Galatasaray mesajı

Mevlüt’ten G.Saray mesajı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.06.2019

'de forma giyen 'ten sürpriz bir hamle geldi.

Mukaveleleri sona eren Muğdat Çelik ve ile sözleşme yenilemeyen ve yerli golcü arayışlarını sürdüren 'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de ... Sarı-kırmızılı ekibin, ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgilendiği belirtilerken Mevlüt'ten sürpriz bir hareket geldi. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın resmi İnstagram hesabını takibe aldı.
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