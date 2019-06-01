01 Haziran 2019, Cumartesi
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Diagne canlı yayında o formayı giydi!
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medya hesabında taraftarlara yaptığı canlı yayında Konyaspor forması giydi.
Süper Lig'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan Diagne, sosyal medyadan bir canlı yayın yaptı. Diagne Konyaspor forması giydi
Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un forması olan Diagne, çok konuşuldu.
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