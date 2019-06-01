01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne canlı yayında o formayı giydi!

Diagne canlı yayında o formayı giydi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, hesabında taraftarlara yaptığı canlı yayında forması giydi.

'in 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılarda gol kralı olan Diagne, sosyal medyadan bir canlı yayın yaptı. Diagne forması giydi


Canlı yayın sırasında üzerinde Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un forması olan Diagne, çok konuşuldu.

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