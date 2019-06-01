01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fransa Açık'ta iki favori elendi

Fransa Açık'ta iki favori elendi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Sezonun ikinci tenis turnuvası 'ın () 7. gününde tek kadınlarda favori tenisçilerden ve elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp , ATP klasmanının 147. sırasında yer alan İtalyan Salvatore Caruso'yu 2 saat 4 dakika süren mücadelede 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Kariyerinde biri olmak üzere 15 şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, dördüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile eşleşti.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı ve geçen yılın finalisti Avusturyalı Dominic Thiem, klasmanın 47. sırasındaki Uruguaylı Pablo Cuevas'ı 6-3, 4-6, 6-2 ve 7-5 sona eren setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Thiem, dördüncü turda Fransız Gael Monfils ile mücadele edecek.

5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, zorlandığı maçta 30 numaralı seribaşı Sırp Dusan Lajovic'i 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 ve 6-2 sona eren setlerle 3-2 mağlup ederek üst tura kaldı.



Kadınlarda Osaka ve Williams elendi

Tek kadınlar üçüncü turunun gündüz seansında, dünya 1 numarası Japon 'nın Çek Katerina Siniakova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ABD'li da elendi.

Kariyeri boyunca 3'ü Fransa Açık'ta olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan organizasyonun 10 numaralı seribaşı tenisçisi Williams, vatandaşı dünya 35'incisi Sofia Kenin'e 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü turda saf dışı kaldı.

3 numaralı seribaşı Rumen Simona ise Ukraynalı Lesia Surenko'yu 6-2 ve 6-1'lik setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek yoluna devam etti. Son şampiyon Halep, dördüncü turda Polonyalı Iga Swiatek ile korta çıkacak.

Nadal ve Federer korta çıkacak

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol , Arjantinli Juan Ignacio Londero, 3 numaralı seribaşı İsviçreli de Arjantinli Leonardo Mayer ile dördüncü tur maçına çıkacak.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ise 19 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza karşısında çeyrek final bileti arayacak.

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