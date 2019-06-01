01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Yuto’ya Tayland kancası

Yuto’ya Tayland kancası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

'ın sol beki 'ya 'dan sürpriz talip!

Aslan'ın sol beki 'ya ilginç bir ülkeden transfer teklifi geldi. sol beki 'dan bir takımın istediği kaydedildi. 'ın 33 yaşındaki oyuncu için biçtiği bedel ise 5 milyon euro. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı getiren olursa Yuto Nagatomo'nun gidişine izin verecek.
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