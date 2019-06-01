01 Haziran 2019, Cumartesi
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Yuto’ya Tayland kancası
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo'ya Tayland'dan sürpriz talip!
Aslan'ın sol beki Yuto Nagatomo'ya ilginç bir ülkeden transfer teklifi geldi. Japon sol beki Tayland'dan bir takımın istediği kaydedildi. Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyuncu için biçtiği bedel ise 5 milyon euro. Sarı-kırmızılılar, bu rakamı getiren olursa Yuto Nagatomo'nun gidişine izin verecek.
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