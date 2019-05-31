Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

Son dakika haberi... Üç büyüklerde merakla beklenen liste belli oldu. Hangi takımdan hangi oyuncular satılacak? Hangi oyuncular bedelsiz gönderilecek? Yaz transfer dönemine gelenlerden çok gidenler damga vuracak. Anadolu kulüplerinin gözü İstanbul'da. İşte transfer borsasını çalkalayan o liste...