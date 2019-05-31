31 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

Son dakika haberi... Üç büyüklerde merakla beklenen liste belli oldu. Hangi takımdan hangi oyuncular satılacak? Hangi oyuncular bedelsiz gönderilecek? Yaz transfer dönemine gelenlerden çok gidenler damga vuracak. Anadolu kulüplerinin gözü İstanbul'da. İşte transfer borsasını çalkalayan o liste...

Giriş Tarihi: 31.05.2019 00:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 00:19
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Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

3 büyüklerde büyük operasyon başladı. Yeni sezona yeni umutlarla başlamak isteyen devler ilk önce takımlarındaki satılacak/gönderilecek oyuncuları belirledi.

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Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

Kulüplerinden bedava gönderilmesi beklenen ünlü oyuncular için, Anadolu kulüpleri hazırda bekliyor.

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Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

Yeni sezona her kulvarda kesin kupa parolasıyla başlayacak olan 3 büyükler, bu transfer sezonunda radikal kararlar aldı.

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Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

Taraftarların istemediği oyuncuları kesinlikle takımlarında tutmak istemeyen kulüp başkanları, zor bir karara imza atacaklar.

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Son dakika haberi... 3 büyüklerde büyük operasyon! Hepsi tek tek gönderiliyor...

İşte transfer borsasını altüst eden o liste...

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