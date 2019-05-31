Galatasaray'da Selçuk İnan nikah tazeledi! İşte yeni maaşı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 69 puanla zirvede tamamlayan ve kulüp tarihinin 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım kaptanı Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı. İşte tecrübeli oyuncu ile imzalanan kontratın detayları...

Spor Toto Süper Lig tarihinin en başarılı takımı olan Galatasaray, 2018-2019 sezonunu 69 puanla lider tamamladı ve tarihinin 22. şampiyonluğunu kazandı. Gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak üzere girişimlere başlayan sarı kırmızılılar, kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı.

Sarı kırmızılı kulüp 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattı. Bu sezon 2 milyon 950 bin euro kazanan Selçuk, maaşında indirime gitti ve 500 bin euro için kulüple anlaşmaya vardı.

Galatasaray'a 2011'in Temmuz ayında transfer olan tecrübeli orta saha sarı kırmızılı kulüple 8 sezonda 13 kupa kazandı. Kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan oyuncu, "İnandığınız şeyin arkasından giderseniz, bugünkü gibi şampiyonluk kazanırsınız. Bugüne kadar Galatasaray bunu birçok kez yaptı. Bugün de yaptı, büyüklüğünü gösterdi. Önemli bir şey diye düşünüyorum. Belki söylerken basit gibi geliyor ama 8 senede 13 kupa kazandık, demek ki bir şekilde başarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Selçuk, 2 gol atıp 3 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı formayla şimdiye kadar 318 maçta forma giydi ve bu maçlarda 59 gol atıp 64 asist yaptı.