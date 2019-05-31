Galatasaray Gonzalo Higuain'in peşinde

Diagne'nin performansından memnun kalmayan ve yeni sezon için golcü arayışlarına başlayan Galatasaray bombayı patlatmak için harekete geçti! Aslan'ın hedefindeki isimse Gonzalo Higuain...

Galatasaray'da şampiyonluk sonrası transferler için düğmeye basıldı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Cimbom'un transfer hedeflerinden birinin yıldız golcü Gonzalo Higuain olduğunu belirten Sarıdağ, "Geçenlerde bir kadim dotumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak dedi. Diagne'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti. O arkadaş bana Galatasray, Gonzalo Higuain'i kovalıyor dedi." ifadelerini kullandı.



