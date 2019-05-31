31 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Gonzalo Higuain'in peşinde

G.Saray'a dünya yıldızı golcü!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

'nin performansından memnun kalmayan ve yeni sezon için golcü arayışlarına başlayan bombayı patlatmak için harekete geçti! Aslan'ın hedefindeki isimse ...

'da şampiyonluk sonrası transferler için düğmeye basıldı. A Spor yorumcusu Serdar , Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Cimbom'un transfer hedeflerinden birinin yıldız golcü olduğunu belirten Sarıdağ, "Geçenlerde bir kadim dotumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak dedi. 'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti. O arkadaş bana Galatasray, Gonzalo Higuain'i kovalıyor dedi." ifadelerini kullandı.

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