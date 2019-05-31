Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı!
Transferin gözde isimlerinden Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi! Fenerbahçe'nin de istediği Muriç için sarı kırmızılı ekip resmi teklif yaptı.
Çarşamba günü öğlen saatlerinde Levent'te bir mekanda bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Çaykur Rizesporlu yönetici Yılmaz Balbey golcü oyuncunun transferi için özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı yönetim, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.
A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına konuk olan Savaş Çorlu, Fenerbahçe'nin henüz resmi teklifte bulunmadığı Vedat Muriç için Galatasaray'ın yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklifi Çaykur Rizespor'un değerlendirdiğini ifade etti.
Galatasaray'ın teklifine kadar Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye yakın olduğunu belirten Çorlu ayrıca, resmi teklifin ardından, sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının da etkisiyle Muriç'in Galatasaray'ı istediğini sözlerine ekledi.
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