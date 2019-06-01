01 Haziran 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Emre Akbaba: "Formaya üzüldüm"

Emre Akbaba: Formaya üzüldüm
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 01.06.2019

aslan'ın talihsiz yıldızı Akbaba yaşadığı sakatlık anını şöyle anlattı: "Canım yandığı için değil, bir daha uzun süre forma giyemeyeceğim için çok üzüldüm. Şu an ayağımın üstüne basabiliyorum. Birkaç ay sonra çalışmalara başlayacağım, güçlü döneceğim."

'ın ​Rizespor deplasmanında ağır bir sakatlık yaşayan Akbaba, Habertürk'e konuştu. Yıldız futbolcu şampiyonlukla taçlanan maceralı sezonu ve sakatlığını değerlendirdi. İlk yarıda , ikinci yarıda karşısında yaşadığı sakatlıkları kıyaslayan Emre, "İlki, ikincisine göre farklıydı. Ayağım alçıdaydı, uzun süre üstüne basamadım. Geri dönüşte beni zorladı. Bu sakatlığım daha ciddi ama ayağımın üstüne basabiliyorum. İnşallah birkaç ay sonra koşulara başlarım. Çok çalışıp daha güçlü dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

SAKATLIK POZİSYONUNU İZLEYEMEDİM

Rize'de ayağının kırıldığını pozisyonu izleyemediğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Karşıma çok çıktı. Ancak izlememeyi tercih ettim. Çünkü hiç kolay bir şey değil" dedi. Emre, ayağının kırıldığını fark edince uzun süre oynayamayacağını anladığını söyledi: "İlk aklıma gelen yine uzun süre Galatasaray forması giyemeyeceğim oldu. kenara bırakıp uzun süre sahalardan uzak kalacağıma üzüldüm. Ambulansla hastaneye götürülürken bile aklımda bu vardı. O yönden çok ama çok üzüldüm."
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