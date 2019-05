Galatasaray'da 5 büyük hedef

İmparator, 50 bin taraftarın önünde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Usta hoca gelecek dönem için 5 büyük hedef belirledi. Camia şampiyonluğu kutlarken, Terim yeni başarılar için çoktan kolları sıvadı

Galatasaray'ın 2018-19 şampiyonluğunu kutladığı Gala Gecesi'nde en büyük sürprizi Fatih Terim yaptı. Deneyimli çalıştırıcı 50 bin kişinin şahitliğinde, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı. Büyük coşkunun yaşandığı gecenin mutluluğu camiayı sarmışken çalışkanlığı ve disipliniyle bilinen İmparator ise dün sabahtan itibaren kolları sıvadı. 5 yıl için 5 büyük hedef belirledi. Bunları hayata geçirmek, gerçeğe dönüştürmek için planlarını hazırlıyor. İşte İmparator'un hedefleri:



EN AZ 3 ŞAMPİYONLUK



Sarı-kırmızılıların 22 şampiyonluk kupası var. Fatih Terim, 5 yıllık yeni görev süresinde en az 3 şampiyonluk istiyor. Sarı-kırmızılılar böylece 5. yıldızı formasına dikecek. Diğer 2 sezonda da en kötü ilk 2 içinde yer almak. Böylece kulübün finansal bütçesi dengelenecek.



DEVLER LİGİ ZAFERİ



"Benim hayallerim dünyadan daha büyük" diyen İmparator'un en büyük isteği Galatasaray'a Avrupa'da 2. kupasını kazanırmak. 2000'de UEFA Kupası'nı müzeye taşıyan usta hocanın gözü bu kez 1 numaralı organizasyonda. Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu istiyor.



AKADEMİ ÇALIŞACAK



Fatih Terim her geldiği dönemde altyapı canlanıyor. Bir göze her zaman Galatasaray Akademisi'nde olan usta çalıştırıcı her sezon en az 1 oyuncuyu A Takıma kazandırmak istiyor. 5 sene sonunda takımın iskeletini Akademi'den gelen oyunculardan oluşturmak istiyor.



SATIŞ REKORLARI



Başarılı teknik direktör "Galatasaray almayı olduğu kadar satmayı da bilmeli" ifadesini sürekli kullanıyor. Cimbom'un oyuncu satışından ciddi rakamlar kazanması gerektiğini düşünüyor. Yapılacak doğru hamlelerle 5 yıl sonunda satış rekorları kırılmasını hedefliyor.



TAKIM GENÇLEŞECEK



Sarı-kırmızılılar yerli veya yabancı oyuncu transferinde önceliği hep gençlere verecek. Alt yapıdan çıkacak oyunculara 22 yaşındaki Marcao, 25'lik Christian Luyindama gibi genç yabancılar eklenecek. Böylece sahada yetenekli ve dinamik bir takım olacak.