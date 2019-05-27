Feghouli: Sıra Avrupa'da

Oynadığı muhteşem futbolla şampiyonluğu getiren Feghouli hırslı. Cezayirli süper yıldız “Kariyerimdeki tek eksik Avrupa Kupası. Galatasaray ile bunu da kazanmak istiyorum” dedi

Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerden Sofiane Feghouli röportajında, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupası kazanmak istediğini söyledi. Cezayirli yıldız "Avrupa'da 2 kez final oynadım ama kupa kazanamadım. Benim de Fatih hoca gibi Avrupa'da kupa kazanmak gibi bir hayalim var. Bu muhteşem taraftarımızla yenemeyeceğimiz takım yok. Yöneticilerimiz iyi transfer yaparsa Avrupa'da çok iyi yerlere geliriz" diye konuştu.



Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu iki zaferi kıyasladı. Sofiane Feghouli "Geçen sene 3.5 ay boyunca ufak bir sakatlığım vardı. Biraz zorluyordu. Bu sene psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissettik. Bu sezonun daha zor olduğunu söyleyebilirim" dedi. 29 yaşındaki yıldız iyi bir sezon geçirdiğini söyledi. Hedefinin nice zaferler kazanmak olduğunu belirtti.



iLK RÖVEŞATA GOLÜM

Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım. Küçükken hayal kurarsanız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak da çok önemliydi. Galatasaray'a geldiğimden beri en özel ve güzen anım bu oldu. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi. Onlar da bunu hiç unutmayacak.



BAŞKA NELER DEDİ?



Muhteşem bir sezondu. Hem ligi hem kupayı kazandık. Bu sadece benim değil tüm takımın başarısıydı.

* Belhanda, Mariano, Fernando ile iyi uyum yakaladık. Sahada her şeyi otomatik yapmaya başladık.

* Gomis sonrası bir boşluk oluştu. Sonra Diagne geldi. Birbirimize alıştık. Gelecek sene daha iyi olacak.

* 8 puana bakmadan her maça ayrı konsantre oldum. Başakşehir'i yeneceğimizi biliyordum. Çünkü evimizde hep kazanıyorduk. Zor olan deplasmanlardı.

* Futbola başladığımda ağabeyim sürekli "Sol ayak, sağ ayak fark etmemeli" derdi. Zidane da böyleydi. Sol ayağımla bu se zon çok güzel goller attım.​