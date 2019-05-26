26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: "Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın"

Terim'den taraftara mesaj: Neden olmasın'
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

, hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray’a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, ‘bir hayalim var, neden olmasın’ için bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

'de 2018-2019 sezonunu zirvede bitirerek lig tarihinin 22. şampiyonluğunu ilan eden 'da Teknik Direktör , sarı-kırmızı takımın başındaki 8. lig, toplamda ise 19. kupasını kazanmış oldu. Dün akşam Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde de 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Terim, hesabından bir mesaj paylaştı.

Deneyimli çalıştırıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray'a adanmış hayatımda 5 yıla daha imza atmak demek, 'bir hayalim var, neden olmasın' için bir başlangıçtır. Bizi başarıya götüren, bu yılı 2 kupa ile bitirmemizi sağlayan en önemli etken 30 milyon Galatasaraylının emeği, desteği ve duasıyla oluşturduğu zihinsel ve ruhsal bütünleşmedir. Bir hayalimiz var tüm Galatasaraylılar: Neden olmasın."

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