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Muğdat’tan gol şov
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Sivasspor'a 4-3 mağlup olan Galatasary'da Muğdat Çelik attığı 2 golle takımına katkıda bulundu.
Galatasaray'ın Sivasspor maçında bu sezon ligde ilk kez 11'de çıkan Muğdat Çelik, attığı 2 golle yıldızlaşmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı. 34 ve 82. dakikalarda ağları havalandıran 29 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı- kırmızılılarda bu sezon oynadığı 18 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.
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