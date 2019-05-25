25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Muğdat’tan gol şov

Muğdat’tan gol şov
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

'a 4-3 mağlup olan Galatasary'da attığı 2 golle takımına katkıda bulundu.

'ın ​ maçında bu sezon ligde ilk kez 11'de çıkan , attığı 2 golle yıldızlaşmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı. 34 ve 82. dakikalarda ağları havalandıran 29 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı- kırmızılılarda bu sezon oynadığı 18 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.
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