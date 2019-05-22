22 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Kale için iki seçenek

Kale için iki seçenek
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.05.2019

Sarı kırmızılı ekibin kale için transfer hedefleri arasında ve bulunuyor.

'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var. Birisi Başakşehir'den ayrılmak için izin isteyen diğeri ise futbola veda eden . Onur'un bonservis sorunu olmadığı için Terim, 'un eski kalecisine daha sıcak. Aynı şekilde, milli takımda sürekli şans verdiği Volkan'ın da benzer şartlar oluşması durumunda alınmasını istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak! Galatasaray Babel transferini böyle duyuracak!
Transferde Sinan Gümüş sürprizi! Yeni adresi... Transferde Sinan Gümüş sürprizi! Yeni adresi...
TFF, hakemlerin şampiyonnu belirlemesine seyirci kaldı "TFF, hakemlerin şampiyonnu belirlemesine seyirci kaldı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör