22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kale için iki seçenek
Giriş Tarihi: 22.05.2019
Sarı kırmızılı ekibin kale için transfer hedefleri arasında Onur Kıvrak ve Volkan Babacan bulunuyor.
Fatih Terim'in kalede Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var. Birisi Başakşehir'den ayrılmak için izin isteyen Volkan Babacan diğeri ise futbola veda eden Onur Kıvrak. Onur'un bonservis sorunu olmadığı için Terim, Trabzonspor'un eski kalecisine daha sıcak. Aynı şekilde, milli takımda sürekli şans verdiği Volkan'ın da benzer şartlar oluşması durumunda alınmasını istiyor.
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