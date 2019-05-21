Transferde Sinan Gümüş sürprizi! Yeni adresi...
Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş için İtalya'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Genoa'ya transferi gündemde olan Sinan Gümüş ile bir diğer İtalya Serie A ekibi Atalanta da ilgilenmeye başladı. Napoli, Atalanta'dan İlicic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Atalanta ise Ilicic'in boşluğunu doldurmak için Sinan Gümüş'e sıcak bakıyor...
İtalyan takımlarının transfer gözdesi haline gelen Galatasaraylı Sinan Gümüş için Atalanta devreye girdi.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Josip Ilicic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Atalanta, Galatasaray ile sözleşmesinin son günlerine giren Sinan Gümüş'ü transfer listesine dahil etti.
ATALANTA'NIN HEDEFİ SİNAN GÜMÜŞ
Transferin hiçbir ücret ödemeden bonservissiz bitecek olması nedeniyle Sinan Gümüş'ün radara alındığı ifade edildi. Hızı ve asistleriyle övülen Sinan Gümüş'ün, düşme potasına giren Genoa ile transfer görüşmelerini yavaşlattığı ve bu nedenle Atalanta'ya sıcak baktığı bildirildi.
25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol ve 3 asiste imza attı.
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