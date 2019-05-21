21 Mayıs 2019, Salı

GALATASARAY

Transferde Sinan Gümüş sürprizi! Yeni adresi...

Transferde Sinan Gümüş sürprizi! Yeni adresi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.05.2019

ile sözleşmesi sona erecek olan için 'dan yeni bir iddiası geldi. Genoa'ya transferi gündemde olan Sinan Gümüş ile bir diğer İtalya Serie A ekibi Atalanta da ilgilenmeye başladı. , Atalanta'dan İlicic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Atalanta ise Ilicic'in boşluğunu doldurmak için Sinan Gümüş'e sıcak bakıyor...

İtalyan takımlarının gözdesi haline gelen Galatasaraylı için Atalanta devreye girdi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Josip Ilicic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Atalanta, ile sözleşmesinin son günlerine giren Sinan Gümüş'ü transfer listesine dahil etti.

ATALANTA'NIN HEDEFİ SİNAN GÜMÜŞ

Transferin hiçbir ücret ödemeden bonservissiz bitecek olması nedeniyle Sinan Gümüş'ün radara alındığı ifade edildi. Hızı ve asistleriyle övülen Sinan Gümüş'ün, düşme potasına giren Genoa ile transfer görüşmelerini yavaşlattığı ve bu nedenle Atalanta'ya sıcak baktığı bildirildi.

25 yaşındaki Sinan Gümüş, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol ve 3 asiste imza attı.

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