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Fatih Terim, Ümit Davala ve Orhan Ak PFDK'da

PFDK sevkleri açıklandı! Fatih Terim...
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 Giriş Tarihi: 21.05.2019

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, - müsabakasında çıkan gerginlik sonucunda tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü ve yardımcısı ile Medipol Başakşehir Antrenörü 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na () sevk etti.

'saldırısı', ve ise 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle 'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca , , Bursaspor, , , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un da PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle 'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü'nün 19.05.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve Yayın Talimatı'nın 13/5 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve 'tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'tedbire uymaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca ve Yayın Talimatı'nın 12/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü ORHAN AK'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 18.05.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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